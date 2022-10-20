خطوات التصالح الفوري على مخالفات المرور.. تعرف عليها

يفضل عدد كبير من قائدي السيارات التصالح على المخالفات المرورية عقب تلقيهم رسالة هاتفية ببيانات المخالفة وقيمتها المالية، لذا يبحثون عن كيفية السداد عبر المنصات الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، وبينها موقع خدمات المرور التابع للنيابة العامة ومنصة مصر الرقمية ومنصة وزارة الداخلية.

خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور

الوطن تستعرض خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور أونلاين كالتالي:

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- يجب اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.

استخراج رخصة القيادة

وفي حالة استخراج رخصة القيادة من وحدات المرور يجب الذهاب مبكرًا، والحصول على رقم من وحدات المرور وبعدها التوجه إلى نوافذ المرور لتسليم الأوراق إلى الموظفين والاطلاع عليها والتأكد من صحتها وبعدها يبدأ اختبار القيادة وفي حالة اجتيازه يبدأ إنهاء الإجراءات الخاصة بالرسوم ثم التصوير للرخصة الخاصة.