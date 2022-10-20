ميناء سفاجا يستقبل سفينة Mein Schiff 6 وعلى متنها 3 آلاف سائح

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم، السفينة السياحية Mein Schiff 6 وعلى متنها 2182 سائحا من جنسيات مختلفة و912 فردا من طاقم السفينة، ومن المقرر تنفيذ برنامج سياحي لزيارة المناطق السياحية في الأقصر وأسوان، لمدة 24 ساعة، على أن تغادر ميناء سفاجا متجهة إلى ميناء العقبة، غدا، وسط رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان حالة الطوارىء لكل الجهات العاملة.

تدفق الوفود السياحية

وأشار اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الاحمر، إلى أنّ السفينة بطول 275 مترا، وعرض 38.8 متر، وغاطس 8 أمتار، وجنسيتها مالطا، لافتا إلى أنّ تقديم كل التسهيلات للسياح لجذب خطوط سياحية عالمية، وإظهار المواني البحرية، بما يليق بمكانة مصر السياحية مع استمرار تدفق الوفود السياحية.

استقبال السياح

وشدد رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تقديم كل التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وسرعة إنهاء الأجراءات، وأخذ الاحتياطات الإجرائية والأمنية؛ لاستقبال السياح وإنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة في أثناء دخولها الميناء، واستقبال السياح في صالات الوصول؛ لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

تأمين السياح

وألزمت التوكيلات والشركات السياحية بتوفير أتوبيسات مكيفة؛ لاصطحاب السائحين في أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين؛ لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار المواني المصرية بما يليق بها من مكانة.