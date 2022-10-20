مصر تطالب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى، على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف.

الوقف الفوري للعنف

وتطالب مصر، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

على رعاة السلام تحمل المسؤولية لوقف العنف

وحثّت مصر، القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسؤولية وقف العنف، كما دعتهم إلى التحرك العاجل لتهدئة الوضع، لتشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف عملية السلام.