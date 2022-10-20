أنسي الشافعي: حكم قضائي بأحقية 99 صيدليا حكوميا في صرف بدل الحوافز

كشف الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، صدر حكم حكم قضائي، بأحقية 99 صيدليا حكوميا بالمحافظة، في احتساب الحوافز والأعمال الإضافية، بموجب كادر المهن الطبية «فرق الأساسي».

وأضاف الشافعي، في بيان، اليوم الخميس، أن الصيادلة الحكوميين الحاصلين على الحكم، ممن قاموا برفع القضايا، دون ترتيب، فقط وفق ترتيب وتداول المحكمة لها في احتساب الحوافز كنسبة مئوية من الأجر الأساسي من 2014 وليس من 2017.

إجراءات قانونية لـ1900 صيدلي

أشار نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى رفع جميع القضايا لحوالى 1900 زميل وزميلة، بدءًا من شهر فبراير إلى شهر يوليو 2022، وما يزال السير في الإجراءات، إذ يتوالى صدور الأحكام تباعا.

7 % من المبلغ للمكتب القانوني

أكد الشافعي، أن النقابة قد حرصت على إيجاد مميزات خدمة للزملاء، من خلال هذا الإتفاق، متمثلة في النسبة التي يتقاضاها المكتب، وهي 7% فقط من مبلغ الحكم لاحقا، بعد الحصول عليه وتنفيذ الأحكام بالفعل.

وأوضح أن بدأ صدور الأحكام لصالح بعض صيادلة الإسكندرية في الدعاوى التي أقاموها مع أحد المكاتب القانونية، وبدعم كامل من النقابة والفريق القانوني والإداري للنقابة، تلبية لرغبة الزملاء، حيث قامت النقابة بالاتفاق مع مكتب محاماة نجح مسبقا في الحصول على أحكام وصرف عدد كبير من الأحكام بمجلس الدولة، وجميع القضايا التي تسلمها مكتب المحاماة، تم إيداعها في المحكمة، حيث تم ترتيب التداول فيها ترتيب خاص من قبل المحكمة.