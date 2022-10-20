النواب يواصل جلساته الأحد.. ويناقش مشروعي قانونين وبيان وزير التعليم

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى عقد عدة جلسات الأسبوع المقبل ،وذلك لاستكمال مناقشة عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات التى أنتهت اللجنة من إعداد التقارير الخاصة بشأنها .

ومن المتوقع أدارج مجلس النواب على جدول اعماله للمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية .وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أنتهت من الموافقة عليه وبتضمن استبدال عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

تعليم النواب تناقش بيان «حجازى»

وتعقد لجنة التعليم بالمجلس عدة اجتماعات لمناقشة البيان الذى القاه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الثلاثاء الماضى والذى أستعرض فيه خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة .وكان المجلس بدوره قد أحال فى هذة الجلسه بيان "حجازى"للجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله .

مشروع قانون حظر زواج الأطفال

كما تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع .يأتى ذلك فى ضوء الموافقة المبدئية التى أقرتها اللجنة فى اجتماعها الأحد الماضى .

ويهدف مشروع القانون إلى منع زواج الاطفال دون سن ١٨ عاما ، وكذلك مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال مقابل مبالغ مالية

ويعتبر وفقا لمشروع القانون الجديد ابرام الزواج قبل 18 سنة تزويرا فى محرر رسمى.