مسؤولة أممية: «كايرو بايك» يستهدف تغطية محافظات القاهرة الكبرى

بعد افتتاح رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك»، بوسط البلد، أكدت الدكتورة رانيا هداية، مدير مشروع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الفكرة بدأت عام 2016 لتحسين خدمات التنقل خاصة في المدن، والمشروع يطلق لأول مرة بالقاهرة ويوجد 10 ملايين دراجة تساعد على التنقل بحرية وأمان في دول العالم وتم إضافة القاهرة لضمان جودة الحياة والحد من التلوث.

مشروع كايرو بايك

واضافت أن المشروع يُمّكن المواطن من استخدام الدراجة من أي محطة كايرو بايك بعيدا عن استخدام السيارات ومشاكل الباركينج، ومحطات كايرو بايك قريبة من محطات المترو والنقل العام من أجل التسهيل على المواطنين، والقاهرة يقطنها نحو 20 مليون نسمة ولا يمكن الاعتماد على وسيلة نقل واحدة والأفضل وجود شبكة من وسائل نقل مختلفة تعطي فرصة أكبر للتنقلات اليومية.

مسارات للدراجات

ورغم أن القاهرة كبيرة وقديمة ومعقدة إلا أنه تم اختيارها لإطلاق كايرو بايك جاء لتسهيل الرحلات القصيرة والمتوسطة، بعد تحديد مسارات وحارات الدراجات بعدد من الشوارع بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المختصة.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثرت على المشروع، إلا أن المشروع تم استكماله والمرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وطريقة السداد والدفع متاحة للجميع من خلال التطبيق مثل الفيزا كارد أو البطاقات مسبوقة الدفع وبأسعار بسيطة تبدأ من جنيه للساعة.

وأكدت أن المشروع يساهم في تحقيق أثر إيجابي على البيئة، ومن المقرر استكمال المشروع على مستوى القاهرة الكبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية للدراجات وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المشروع ليس سهلا وإنما توجد تحديات كبيرة ويتطلب التنسيق مع جهات عديدة.