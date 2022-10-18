تفاصيل افتتاح مشروع كايرو بايك في ميدان التحرير.. 26 محطة مرحلة أولى

يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، افتتاح مشروع كايرو بايك من ميدان التحرير، وتحديدا من أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصري، يوم الخميس المقبل، بحضور عدد من الشركاء الدوليين والمسؤولين.

انطلاق مشروع كايرو بايك بالتزامن مع قمة المناخ

وأكدت محافظة القاهرة، أن افتتاح مشروع كايرو بايك من ميدان التحرير نهاية الأسبوع الجاري، يأتى ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ «COP27»، والحرص على توفير وسائل انتقال صحية وآمنة وصديقة للبيئة، حيث يتم تشغيل نحو 26 محطة للمشروع فى المرحلة الأولى حتى يتم الوصول إلى 45 محطة تغطي منطقة وسط البلد، لتحقيق عدة أهداف، منها الحد من التلوث والزحام، وتشجيع أصحاب السيارات الخاصة على ترك سياراتهم والانتقال بالدراجات، والتي ستكون متاحة بأسعار بسيطة، حيث سيتم تأجير الدراجات بالساعة حسب رغبة الرواد.

محطات كايرو بايك تعمل بالطاقة الشمسية

ومن ضمن إجراءات افتتاح مشروع كايرو بايك من ميدان التحرير، أن كل المحطات تعمل بالطاقة الشمسية ومراقبة بالكاميرات، وسيتم إطلاق تطبيق على الموبايل لحجز الدراجات، والتي ستكون مزودة بخاصية التتبع، وتتمتع بسرعات متنوعةز

وتغطي محطات كايرو بايك أماكن كثيرة، وتصل فيما بعد إلى مناطق جاردن سيتي والزمالك ومشروع ممشى أهل مصر، وكذلك كل مواقع وسط البلد من ميدان التحرير إلى ميدان رمسيس.

يذكر أن حملات التشكيك طالت المشروع إلى أن جاء أبلغ رد بإعلان محافظة القاهرة افتتاح مشروع كايرو بايك من ميدان التحرير يوم الخميس المقبل، وسيتم ربط محطات المشروع بمحطات مترو الأنفاق وأتوبيس النقل العام، لإتاحة الفرصة لكل سكان وسط البلد أو من يتردد عليها لاستخدام الدراجة في تنقلاتهن بدلا من وسائل المواصلات الأخرى.