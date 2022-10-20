«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحي لاستيعاب الأمطار

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جاهزية معداتها لمواجهة موسم الشتاء، واتخاذها الإجراءات الاستباقية لمواجهه الأمطار، والتأكيد على تمام الخطة الموضوعة لإدارة الأزمة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتأمين المحطات ومآخذ محطات المياه المرشحة، حيث تم رفع درج الاستعداد فى جميع محطات رفع الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار.

صيانة بالوعات الصرف

وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان، أن الشركة تسعى جاهدة إلى متابعة تطهير وصيانة جميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات بها، إضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية ومولدات الديزل التي تعمل حال انقطاع التيار الكهربي.

غرفة عمليات

وأشار رئيس الشركة إلى تشكيل غرفة عمليات برئاسته ورؤساء القطاعات الجغرافية والمستشار الأمني للشركة ورئيس قطاع الدعم الفني، إضافة لغرفة عمليات الخط الساخن والتي تعمل على مدار 24 ساعة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بكل منطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الشركة القابضة في حالة وقوع أي طارئ.وأكد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته في تشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى، ومتابعة تطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، مؤكدا على تطهير الأنفاق والتحقق من جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، مع كفاءة مولد الديزل المنوط له تشغيل طلمبة الرفع في حالة إنقطاع التيار الكهربي، بالإضافة إلى إتمام تنفيذ خطة تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية؛ مصرحا أن هذا يأتي فى إطار استعدادات الشركة لموجه أمطار الشتاء إتساقاً مع توجيهات الشركة القابضة للمياه.