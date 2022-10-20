طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض نسبة سقوط الأمطار وإلغاء حالة الطوارئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس تحسنا ملحوظا، بعد تقلبات دامت لمدة 5 أيام، ترتب عليها إعلان حالة الطوارئ، قبل أن يقرر اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إلغاءها وعودة حالة العمل إلى «عادية».

قرار إلغاء حالة الطوارئ اليوم جاء نتيجة تحسن حالة الطقس في الإسكندرية، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الارصاد الجوية باحتمال سقوط مطار خفيفة خلال يومي الخميس والجمعة، مع تحسن الأجواء من حيث درجات الحرارة والرياح.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وعادت السماء صافية مرة أخرى من السحب الكثيفة، مع تحسن طقس الإسكندرية اليوم، وسط يوم مشمس قلت فيه سرعة الرياح التي وصلت إلى 11 كيلو مترا في الساعة، بانخفاض كبير عما كان عليه الوضع خلال الأيام الممطرة الماضية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 26 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى، مع نسبة رطوبة تصل إلى 67%، واستمرار ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

التعامل مع طقس الإسكندرية اليوم

وقررت شركة الصرف الصحي أن تتعامل مع طقس الإسكندرية اليوم، عبر عودة السيارات والبدالات إلى أماكن تمركزها، مع احتفاظ كل منطقة بـ4 سيارات جاهزة للدفع علي مدار الساعة بنظام 3 ورديات، وكذلك الطوارئ بـ10 سيارات بذات النظام.

فيما تم التأكيد على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وكذلك أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.