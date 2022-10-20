10 معلومات عن «تحيا مصر».. أول كراكة صديقة للبيئة في العالم.. «فيديو»

عرضت القناة الثانية المصرية تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «تحيا مصر.. أول كراكة صديقة للبيئة في العالم»، بعد إعلان اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن إنتاج الكراكة العائمة «تحيا مصر» كأول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء.

المهمة.. استخلاص المعادن الاقتصادية

وأكد أبوالمجد، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الكراكة العائمة تحيا مصر، تعمل على تكريك الرمال السوداء ودفعها إلى مصنع التركيز العائم الملحق بها، لاستخلاص المعادن الاقتصادية وإعادة الرمال المتبقية إلى أماكنها مرة أخرى.

10 معلومات عن الكراكة «تحيا مصر»

ووفقًا لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تستهدف الكراكة الحفاظ على البيئة، وتناول الفيديو 10 معلومات عن الكراكة كالآتي:

- تعمل بالطاقة الكهربائية وتزن 550 طنًا.

- تم تصنيعها خصيصًا للشركة المصرية للرمال السوداء.

- طاقتها الإنتاجية 2500 طن رمال سوداء في الساعة.

- تقوم بأعمال تكريك بعمق يصل إلى 18 مترًا.

- تعد جزءً مهمًا في عملية تكريك الرمال السوداء.

- الكراكة ومصنع التركيز يتواجدان في بحيرة صناعية.

- تمتاز بالقوة والمتانة.

- تسحب الرمال السوداء وتدفعها إلى المصنع العائم.

- يتم استخلاص المعادن الاقتصادية وإعادة الرمال المتبقية كما كانت.

- تحافظ على المناسيب دون إحداث أي تغيرات بالبيئة.