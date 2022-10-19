معلومات عن الكراكة «تحيا مصر».. صديقة للبيئة وتعمل بالكهرباء

أعلن اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنتاج الكراكة العائمة «تحيا مصر» كأول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء.

«تحيا مصر» كراكة صديقة للبيئة

وأضاف أبوالمجد، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الكراكة العائمة تحيا مصر، تعمل على تكريك الرمال السوداء ودفعها إلى مصنع التركيز العائم الملحق بها، لاستخلاص المعادن الاقتصادية وإعادة الرمال المتبقية إلى أماكنها مرة أخرى، حيث تستهدف الكراكة الحفاظ على المناسيب دون إحداث أي تغيرات بيئية.

والكراكة «تحيا مصر» يتم استخدامها ضمن العمل بمصنع التركيز العائم بالبرلس، الذي يعد أحد أهم مشروعات مصانع الرمال، ويضم العديد من وحدات ومصانع التركيز وفصل المعادن.