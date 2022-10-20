«التنمية المحلية» تهنئ «الوادي الجديد» بإعلان «الخارجة» عاصمة البيئة العربية 2022

هنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط، محافظة الوادي الجديد، وجميع العاملين في المحافظة، بعد إعلان وزراء البيئة العرب، فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية في عام 2022، وذلك خلال اجتماعهم الوزاري بجامعة الدول العربية.

«الخارجة» أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ فوز مدينة الخارجة يأتي تتويجا لجهود المحافظة والممارسات البيئة التي تشهدها المدينة، والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أنّ «الخارجة» أول مدينة خضراء وصديقة للبيئة والمناخ وتقوم عملية التنمية بها على الحفاظ على البيئة وعدم وجود أي مصادر للتلوث أو ممارسات خاطئة ذات تأثير على البيئة.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود حنان مجدي، نائبة المحافظ، على متابعتها للجنة المشرفة على إعداد الملف الخاصة بمشاركة المدينة في المسابقة، والجهود المبذولة على المستويات كافة، والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي.