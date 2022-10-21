مشروع قانون دخول سيارات المصريين بالخارج دون جمارك يحدد المستفدين

وافق مجلس النواب في إحدى جلساته بدور الانعقاد الحالي، على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك، وهو القانون الذي نال اهتماما كبيرا من فئة عريضة من المواطنين.

وحدد القانون العديد من الضوابط التي تنظم عملية دخول سيارات المصريين في الخارج دون جمارك، بجوانبها المختلفة، حتى لا يتم استغلال القانون بشكل غير سليم.

صفات المستفدين من مشروع القانون

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مشروع القانون حدد في طياته صفات المستفدين من إعفاء السيارة من الجمارك، مضيفا: «جاء في المادة الثانية من مشروع القانون عدد من الشروط، لا بد من توافرها في المصري الذي يريد الاستفادة من أحكام مشروع القانون في حال إقراره»، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:

1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

حالة استثناء من بعض الشروط

وأكد الحديدي، أنّ من الحالات التي تستثنى من الشروط الأخير هي الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، في حال توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

وأوضح الحديدي أنّ المادة الثالثة من مشروع قانون إعفاء سيرات المصريين في الخارج من الجمارك، حدّد شرط السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، وهي: ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على 3 سنوات من سنة الصنع.