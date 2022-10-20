إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها في السلام إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شاب وصديقه في مدينة السلام إلى مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

كانت المتهمة بقتل زوجها اعترفت في أثناء التحقيقات، أنها اتفقت مع صديق زوجها على قتله بسبب إدمانه للمخدرات، واعتياده ضربها بشكل متكرر.

بداية البلاغ

بدأت الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره على طریق بلبیس في منطقة مساكن الصعید، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتشكل فريق بحثٍ بقيادة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة.

وتبين أنّ الجثة لشخص يدعى «س.ف» يعمل سمسار عقارات، یرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بها أي إصابات، وبرفقته على كل المتعلقات، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدًا ولم يشتبه في الحادث جنائيا، وبتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریره یفید بأن الوفاة نتیجة ھبوط حاد بالدورة الدمویة إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائیة بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

اعتراف المتهمة

وبعمل التحریات والمعلومات تم التوصل إلى أن زوجته «أ.س» تبلغ من العمر 28 عامًا، ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن ضباط المباحث وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا، وبمواجهتها وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شاب، يعمل جزارًا، وصديقه.