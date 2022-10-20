خبير عن المؤتمر الاقتصادي: ننتظر الخروج برؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي

قال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، إنَّ المؤتمر الاقتصادي جاء في موعد مناسب نظرًا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أنَّ الاقتصاديات العالمية تعاني من نقص في السلع والمنتجات، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وتوجه الدولة والقيادة السياسية نحو دعم القطاع الصناعي لتوطين صناعات جديدة وتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الصناعات القائمة.

وأضاف «الشافعي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم باسم طبانة وأمل صالح: «كان لابد من مؤتمر يناقش الأهداف ويضع رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، وبدلًا من مساهمته بنسبة 11% أو 12% من حجم الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 17% و20% خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الحوار ووضع الحلول لكل المشكلات التي تواجه المستثمرين».

لقاءات مع المستثمرين الصناعيين

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ القيادة السياسية عقدت مقابلات خاصة بالمستثمرين الصناعيين لإزالة كل أوجه الخلاف أو المعوقات التي تعيق المزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة أنَّ مصر –بناءً على بنيتها التحتية- أصبحت مؤهلة تأهيلًا كاملًا كي يقود القطاع الصناعي معدلات التنمية ومعدل النمو للفترات المقبلة.

توطين الصناعة

وتابع: «مطلوب صناعات جديدة وتوطينها ودعمها وتحديد أوجه القصور بالأجهزة الإدارية للدولة وأهم العراقيل التي توضع أمام المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب وكيفية التغلب على ذلك خاصة ارتفاع أسعار السولار عالميًا، وتأثيراته على القطاع الصناعي، إلى جانب تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ المواد الخام، لذا يجب إيجاد حلول عملية لكل هذه المشكلات، والخروج بخارطة طريق تضع الاقتصاد المصري في مستويات أفضل مما كانت حتى يكون له القدرة على امتصاص أي صدمات قادمة نتيجة التداعيات المستمرة والتوترات الجيوستراتيجية التي يعاني العالم منها».