خبيرة اقتصادية: إعفاء السيارات من الجمارك يضبط سياسة العرض والطلب

قالت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن التيسيرات والتعديلات القانونية الخاصة باستيراد سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يهدف إلى ضبط العرض والطلب في سوق السيارات، الذي كان يعاني من ارتفاع أسعار السيارت والجمارك.

أهداف قانون إعفاء السيارات من دفع الجمارك

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يعمل على توفير العملة الأجنبية لضبط سوق الطرح، حيث إن الجنيه والعديد من العملات تأثرت مقابل الدولار بسبب الأزمات العالمية كالأزمة الروسية الأكرانية وغيرها، واتجاه أمريكا برفع أسعار الفايدة؛ لتقوية الدولار.

وتابعت بأنّ قانون إعفاء سيارات المصريين من دفع الجمارك يشمل المصريين بالخارج سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة، ويكون مر على إقامته فترة لا تقل عن 6 أشهر، علاوة على وجود حساب بنكي بالدولة التي يقيم فيها مفتوح من 3 أشهر سابقة.

شروط السيارات المشحونة من الخارج

وأشارت إلى أنّ من الضروري أن تكون السيارة حديثة، من موديلات 2020 فيما فوق، متابعة أن كل الأجراءات ستتم من خلال المنصة الخاصة بالجمارك، مضيفة أن السيارات لن تدفع جمارك ولكن سيتم وضع مبلغ محفوظ لوزارة المالية بالدولار الأمريكي يتم استرداده بعد 5 سنوات.

وأكملت أنه يتم استيرداد المبلغ المحفوظ من دون فوائد بالجنيه المصري بقيمة سعر الصرف حينها، مؤكدة أن تلك التعديلات مدروسة من كل الجهات لعمل تكافئ بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن القانون لفترة محددة وغير مفتوحة في أي وقت.