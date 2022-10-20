مدة صلاحية الموافقة على استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تعرف عليها

جاء قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك لتنظيم مسألة الإعفاء الجمركي ووضع عدد من الضوابط والشروط لتطبيق الإعفاء الجمركي.

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الموافقة التي يحصل عليها المواطن بعد إتمام الخطوات المطلوبة تكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام كامل من تاريخ صدورها وفقًا لقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك: «تم تنظيم ذلك في القرار المنصوص عليه بالمادة 8 الواردة بالقانون».

خطوات الحصول على الموافقة الاستيرادية

وأوضح الحديدي، أن المادة الرابعة من مشروع القانون توضح الخطوات التي تمكن المواطن من الحصول على الموافقة الاستيرادية للحصول على السيارة المعفاة حال إقرار القانون، حيث قال الحديدي: «ناقش مشروع القانون مسألة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك، لتيسر جلب سياراتهم من الخارج إلى مصر».

تسجيل بيانات المغترب والسيارة المراد استيرادها

وأشار إلى وجود 4 خطوات يجب القيام بها حتى يتمكن المواطن من الحصول على الإعفاء الجمركي للسيارة وفقا لما جاء في مشروع القانون، وتتلخص تلك البيانات في الآتي:

- تسجيل بيانات المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون.

- تسجيل بيانات السيارة المطلوب استيرادها.

- سداد المبلغ النقدي، بعد تحديده في نص المادة الأولى من نفس ذات القانون.

- منح موافقة استيرادية تثبت السداد وبيانات السيارة.