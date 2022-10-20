يسري الفخراني يكشف عن البوستر الرسمي لـ«إيجار قديم»: دراما موسم الشتاء

كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الرسمي لمسلسل «إيجار قديم» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «في دراما موسم الشتاء مسسلسل إيجار قديم.. قريبا إن شاء الله»، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم شريف منير.

وينتمي مسلسل «إيجار قديم» لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور الأحداث داخل عمارة سكنية يقطنها عدد مختلف من السكان، ليتم إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية من خلال قصص السكان المختلقة.

شريف منير يشارك الجمهور صورا من كواليس «إيجار قديم»

وشارك الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس مسلسل «إيجار قديم»، وعبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، مؤكدا على أن ‏التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري وهو ما سيجذب الفئة ‏الأكبر من الجمهور لمتابعته، وذلك في تصريحات سابقة لـ «الوطن».

وكشف «منير» عن أنه وافق على المشاركة في المسلسل في جلسة العمل الأولى التي جمعته بالمنتج كريم أبو ذكري، بسبب الفكرة التي تميل للكوميديا الاجتماعية في إطار لايت إنساني، متابعا: «خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية، لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين».

أبطال مسلسل إيجار قديم

ويشارك في بطولة مسلسل صلاح عبد الله، هشام إسماعيل، ميمي جمال، محمد الشرنوبي، فيدرا، حازم سمير، رحمة حسن، بجانب مجموعة من النجوم الشباب، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري.