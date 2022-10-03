ميمي جمال تواصل تصوير مسلسلي «الونش» و«إيجار قديم»

تعيش الفنانة ميمي جمال، حالة من النشاط الفني حاليًا، إذ تعاقدت مؤخرًا على المُشاركة في مسلسلي «الونش» للفنان محمد رجب، و«إيجار قديم» بطولة الفنان شريف منير، تمهيدًا لعرضهما خلال الفترة المُقبلة.

محمد رجب سيظهر بشكل مختلف ومفاجئ للجمهور

وقالت الفنانة ميمي جمال، لـ«الوطن»، إنها تواصل تصوير مشاهدها حاليًا في مسلسل «الونش»، حيث تُجسد دور والدة محمد رجب، مؤكدة أنّ الأخير سيظهر بأداءٍ مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، وبعيدًا، إلى حدّ ما، عن «التيمة الشعبية»، لافتة إلى أنّها ستظهر على مدار الـ30 حلقة.

تعرف على أبطال مسلسل إيجار قديم

وأضافت أنّها تواصل أيضًا تصوير مشاهدها في مسلسل «إيجار قديم»، للفنان شريف منير، مؤكدة أنّ المسلسل يتناول موضوعًا اجتماعيًا شيقًا، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه.

مسلسل «إيجار قديم»، كوكبة من الفنانين، من بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكري، ومن المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر المقبل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ميمي جمال تُشارك في موسم رمضان المُقبل بمسلسل الحشاشين

وفي سياق متصل، تُشارك الفنانة ميمي جمال، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل «الحشاشين»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، إذ تواصل التحضير حاليًا، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر الجاري.