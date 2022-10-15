شريف منير عن «إيجار قديم»: وجدت عملا يجذبني لتقديمه خارج سباق رمضان

يكثف المخرج طارق رفعت، ساعات تصوير مسلسل «إيجار قديم»، الذي يقوم ببطولته النجم ‏شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح عبدالله، تمهيدا لعرضه ‏خلال شهر نوفمبر المقبل.

سبب تقديم إيجار قديم

وأبدى شريف منير سعادته في بيان، ببطولة مسلسل «إيجار قديم»، موضحا أنه يهوى العمل في ‏موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل «إيجار قديم»، جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، ‏موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.‏

أشار شريف منير، إلى أنه وافق على بطولة مسلسل «إيجار قديم» بعد أول جلسة مع المنتج كريم ‏أبو ذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني.

وقال شريف ‏منير: «خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية، لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين».

‏وأردف: «حقيقة وجدت في مسلسل إيجار قديم، كل المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، ‏بداية من المنتج كريم أبوذكري، الذي أتعاون معه لأول مرة، وحقيقة كان اكتشاف حقيقي بالنسبة ‏لي»، مضيفا: «وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح».‏

فكرة المسلسل

أوضح شريف منير، أن مسلسل إيجار قديم، يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي ‏الضوء على عدة قضايا اجتماعية، من خلال حكايات إنسانية، تدور بين شخصيات تقترب كثيرا ‏من الواقع، في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل، مؤكدا أنه انتهى من تصوير نحو 70% من مشاهده في العمل.‏

وعن كواليس التصوير، قال شريف منير إنها مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي ‏تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله، بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، موضحا أن ‏التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط، وهو ما سيجذب الفئة ‏الأكبر من الجمهور لمتابعته، قائلا: «وجود أجيال مختلفة في التركيبة، يجعل المسلسل يصل ‏لكل فئات المجتمع، بداية من الأطفال والشباب، وصولا للأعمار الأكبر سنا».‏

الجدير بالذكر، أن مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج «‏k media‏»، كريم أبو ذكرى.