شريف منير عن «إيجار قديم»: وجدت عملا يجذبني لتقديمه خارج سباق رمضان
كتب:
أبانوب رجائي
05:03 م | السبت 15 أكتوبر 2022
شريف منير
يكثف المخرج طارق رفعت، ساعات تصوير مسلسل «إيجار قديم»، الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح عبدالله، تمهيدا لعرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.
سبب تقديم إيجار قديم
وأبدى شريف منير سعادته في بيان، ببطولة مسلسل «إيجار قديم»، موضحا أنه يهوى العمل في موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل «إيجار قديم»، جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.
أشار شريف منير، إلى أنه وافق على بطولة مسلسل «إيجار قديم» بعد أول جلسة مع المنتج كريم أبو ذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني.
وقال شريف منير: «خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية، لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين».
وأردف: «حقيقة وجدت في مسلسل إيجار قديم، كل المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، بداية من المنتج كريم أبوذكري، الذي أتعاون معه لأول مرة، وحقيقة كان اكتشاف حقيقي بالنسبة لي»، مضيفا: «وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح».
فكرة المسلسل
أوضح شريف منير، أن مسلسل إيجار قديم، يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي الضوء على عدة قضايا اجتماعية، من خلال حكايات إنسانية، تدور بين شخصيات تقترب كثيرا من الواقع، في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل، مؤكدا أنه انتهى من تصوير نحو 70% من مشاهده في العمل.
وعن كواليس التصوير، قال شريف منير إنها مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله، بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، موضحا أن التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط، وهو ما سيجذب الفئة الأكبر من الجمهور لمتابعته، قائلا: «وجود أجيال مختلفة في التركيبة، يجعل المسلسل يصل لكل فئات المجتمع، بداية من الأطفال والشباب، وصولا للأعمار الأكبر سنا».
الجدير بالذكر، أن مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج «k media»، كريم أبو ذكرى.