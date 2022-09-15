الصورة الأولى من كواليس «إيجار قديم» لـ شريف منير وصلاح عبدالله

نشر المنتج كريم أبو ذكري، الصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسل «إيجار قديم»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر في الصورة مجموعة من أبطال مسلسل ايجار قديم، وهم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود. وعلق أبو ذكري، على الصورة قائلاً، «الناس الحلوة.. إيجار قديم».

بداية تصوير مسلسل «إيجار قديم»

وبدأ تصوير المسلسل في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، للعرض نهاية شهر أكتوبر المقبل، على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل «إيجار قديم»

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في سياق دراما اجتماعية تلقي الضوء على قضايا وظواهر مهمة، من خلال استعراض عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

ويقدم الفنان حازم سمير، شخصية أب يدعى «حازم»، يتعرض لضغوط نفسية بسبب معاناته من البطالة، بخاصة أن لديه أسرة ويحاول أن يجد أموالا من أجل الإنفاق عليهم.

أبطال مسلسل إيجار قديم

يجمع مسلسل «إيجار قديم»، كوكبة من الفنانين، منهم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله.

والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومن المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر المقبل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.