3900 جنيه سعر قنطار القطن في أحدث مزاد علني بالشرقية اليوم

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إجراء مزاد علني لبيع الأقطان بناحية أبو الأخضر بمركز الزقازيق، في حضور المهندس أحمد العساسي مدير المكافحة الحقلية، والمهندس سامح فؤاد مدير التسويق بمديرية الزراعة، وأعضاء منظومة تداول القطن بالمحافظة.

ربط القطن بالأسعار العالمية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن منظومة التداول الجديدة ساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، إضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الواردة من حلقات التجميع بلغت 81 رسالة، بعدد 13370 كيسا، يضم 16822 قنطار قطن، وتراوحت أسعار الرسية بين 3815 و3900 جنيه للقنطار الواحد، حيث تم فتح المزاد بسعر 3701 جنيه للقنطار.

مراكز لتجميع القطن من مزراعي الشرقية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعتمد على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين بسعر التكلفة، من خلال مراكز التجميع، وذلك حفاظاً على نظافة القطن وجودته ولضمان قيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء، وإرسالها الى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.

المساحة المنزرعة بمحصول القطن بالشرقية

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدانا، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9 - 11 قنطارا، وتم اعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن، تشمل 20 حلقة تجميع ائتمان، و6 حلقات تتبع المراقبة، و4 حلقات فرعية، وذلك ضمن 11 مركزا إداريا بمراكز ومدن وقري (صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبو كبير – فاقوس - تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية - بلبيس ومشتول السوق - الزقازيق والقنايات وأبو حماد – قصاصين الأزهار).