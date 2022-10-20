جامعة سوهاج تستضيف الحوار الوطني للتغيرات المناخية للمرة الثانية

استضافت جامعة سوهاج، للمرة الثانية، الحوار الوطني للتغيرات المناخية، والذي استهدف فئة المرأة ، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم.

وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، في بيان، إن الجامعة تحرص دائماً على تنظيم مثل تلك اللقاءات، كآلية لخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات، من المرأة والأطفال والشباب ورجال الدين والإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين، بهدف إشراك المواطن المصري في العمل المناخي.

تمكين المرأءة بالجامعة

وأكد «عبد الخالق»، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على تمكين المرأة وإعطائها كل الفرص للعمل والقيادة في جميع المجالات، للاستفادة من أفكارها ومشاركاتها الفعالة، لما لها من دور قوي وفعال في توجيه أفراد المجتمع والأسرة إلي الترشيد في استخدام وإدارة الموارد.

أهداف التنمية المستدامة للمراءة

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة ورئيس الملتقى وممثل الجامعة، أن المرأة هى الأم والابنة والزوجة والأخت والزميلة والقيادية في مختلف مؤسسات الدولة، لذا خصصت لها الأمم المتحدة هدفين مباشرين من أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى أنها تؤثر في بقية الأهداف بما في ذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

المشاركين في الملتقى

وأشار إلى أن الملتقى شارك به العديد من رموز المرأة من المحافظة، منهم الدكتورة ندا عبدالمحسن ممثلة للمرأة بجامعة سوهاج، والدكتورة إيمان سلامة المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، والدكتورة عبير عبدالحميد ممثلاً عن جهاز شئون البيئة، والمهندسة أسماء عمر عن جمعية عين البيئة، إلى جانب ذلك فقد شهدت الجلسة العديد من المداخلات القيمة والتي شاركت بها كلا من الدكتورة دعاء الشريف والدكتورة مديحة تميم من فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتورة منى مملوك من مديرية الزراعة، وغادة مرتضى وهاجر حسن ممثلات لسفراء المناخ والاستدامة بالجامعة، ولفيف من القيادات النسائية من مختلف الهيئات بمحافظة سوهاج.

وأضاف المهندس إسلام إسماعيل منسق الحوار الوطني بقطاع الصعيد، والمشرف على تنسيق الملتقى، أن الفعالية القادمة سوف تكون مخصصة لفئة الأطفال، وسيتم عقدها بإحدى مدارس المحافظة تحت إشراف وحدة الاستدامة بالجامعة.

يذكر أن شيرين أبو عقيل مسؤولة العلاقات العامة لاتحاد شباب المحافظة، أدرارت الحوار، حيث تم بث اللقاء عن طريق «فيديو كونفرانس»، وتمت الإجابة على تساؤلات كل المشاركين أونلاين مع منح شهادات لهم.