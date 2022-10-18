انطلاق المنتدى الثالث لضمان الجودة في جامعة سوهاج 31 أكتوبر

ينظم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، المنتدى العلمي الثالث لضمان الجودة «الجامعة المستدامة معالم على طريق ضمان الجودة»، بالتعاون مع وحدة الاستدامة البيئية بالجامعة، وذلك يوم الاثنين 31 أكتوبر، في القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، إن الهدف من المنتدى هو مناقشة الوضع الراهن بالجامعات ومدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي بالجامعات في مجال العلم والبحث العلمي، والمشاركة المجتمعية ومدى الارتباط بتحقيق معايير الاستدامة البيئية.

خدمة المؤسسات التعليمية

وأكد رئيس الجامعة أن ضمان الجودة يأتي في سياق التعليم العالي، فهو نهج شامل يغطي جميع العمليات في مؤسسة التعليم العالي، من أجل خدمة المؤسسة التعليمية ككل من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مضيفاً أنه يجب أن يشمل ضمان الجودة أيضاً الإدارة الاستراتيجية والعمليات ونظام القياس والمراقبة التي تتفاعل مع بعضها لتمكين المؤسسات من تحسين عملياتها.

موضوعات منتدى ضمان الجودة

وأشار الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات منها الفلسفة والإطارات الإجرائية للجامعة المستدامة كأحد المسارات نحو بناء جامعات الجيل الخامس والتعليم والبحث العلمي في مجابهة تبعيات التغيرات المناخية وتحديات التنمية، مضيفا أن المنتدى سيستعرض التصنيف العالمي جرين متركس «تصنيف الجامعات الخضراء»، ومناقشة الجهود المبذولة من قبل الجامعة لتحسين الاستدامة البيئية في الحرم الجامعي.