خطوات التسجيل في موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.. تعرف عليها

بعد فتح باب التقديم أمام مواطني الدول العربية للهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 المعروفة بـ«اللوتري»، زادت معدلات البحث عبر المحركات العالمية على شبكة الإنترنت، عن الأوراق المطلوبة والخطوات اللازمة للتقديم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية، تلقي طلبات الهجرة العشوائية لعام 2023، منذ السادس من أكتوبر الجاري، وحتى التاسع من نوفمبر المقبل، ويبحث الكثيرون عن موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 بعد إعلان موعد تلقي طلبات الهجرة.

وتطرح الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف تأشيرة هجرة عشوائية في القرعة سنويا، وبعد التقديم عبر رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، يتم اختيار المهاجرين بشكل عشوائي عبر برنامج تأشيرة الهجرة التعددية DV.

شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا

- تسجيل البيانات الشخصية «الاسم، والعمر، والعنوان، والمؤهل الدراسي».

- تقديم الأوراق المطلوبة والمتمثلة في صورة شخصية، وصورة لجواز السفر، يكون ساريا، وصورة البطاقة الشخصية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- شهادة خبرة لأي مهنة في حالة عدم وجود مؤهل.

- الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل.

- الضغط على خانة check status.

- الضغط على كلمة continue.

- إدخال الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه عند عملية التسجيل.

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- اضغط على submit لمعرفة نتيجتك من حيث القبول أو الرفض.

يشار إلى أنه يجرى السماح للذين اختيروا بشكل عشوائي، للحصول على الجرين كارد، ويتم من خلالها منحهم الإقامة لمدة 5 سنوات، بعدها يتم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.