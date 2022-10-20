محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة 756 مليون جنيه

صرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن إجمالي تكلفة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق يزيد عن 1210 مليون جنيه، متطرقا للطفرة التي حققتها بورسعيد في مجال إنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى تتماشى مع كون بورسعيد مدينة تجارية صناعية، والتي بلغت تكلفتها اكثر من 756 مليون جنيه، فضلا عن الاستعانة بالشباب خاصة بعد انشاء المشروعات القومية العملاقة ببورسعيد، وتطوير المباني الحكومية، وإنشاء مبنى التأمين الصحي الشامل بتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة الى مشروعات الشباب الصناعية (58) و) 54) مصنع جنوب بورسعيد والتي حققت طفرة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من أبناء بورسعيد.

,جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، للدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعبد الفتاح حافظ و دكتور خالد عبد العزيز عطية نائب رئيس المعهد القومي لشئون البحوث والدراسات العليا، ودكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ودكتور علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، ودكتور عصام الجوهري استاذ مساعد نظم المعلومات ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط القومي، ودكتور يحيي حسين استاذ مساعد قانون ومدير وحدة الانشطة العلمية التعاقدية. وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين،

مشروعات بورسعيد حتى 2022

واستعرض محافظ بورسعيد عرضا تقديميا حول مشروعات محافظة بورسعيد في الفترة من 2014 حتى 2022، مع عرض بيان إجمالي المنصرف للمشروعات طبقا لمصادر التمويل سواء تمويل ذاتي أو تمويل من الجهات المختصة بالدولة،

مناطق استثمارية صناعية ببورسعيد

وقال اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حصلت على العديد من المميزات حين أصبحت مدينة حرة، والتي كان من نتائجها إنشاء مناطق استثمارية صناعية على أعلى مستوى مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا أن 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة ينتج من محافظة بورسعيد، منها مصنع كابسي والذي يعد رقم 9 عالميا في مجال الدهانات، ومصانع سيمنار للكيماويات، وبيراميدز لإطارات السيارات، وسوموتو للضفائر الكهربية، ومصانع المنتجات الغذائية،

وقال محافظ بورسعيد إن البنية الاقتصادية القوية للدولة المصرية خلال الٱونة الاخيرة كانت أحد أهم عوامل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، لافتا أن الرئيس يعمل على تشجيع ودعم القطاع الصناعي بقوة للنهوض بالاقتصاد المصري، منوها أن الدولة المصرية استطاعت خلال ثمانية أعوام إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصري يتحمل كافة التحديات. مشيرا لأهمية توعية المواطنين بما تشهده الدول من تطور وتنمية غير مسبوق في كافة المجالات

، وقدم اللواء عادل الغضبان عرضا تقديميا حول مشروعات المحافظة خلال ثمانية اعوام ماضية، موضحا أن كان هناك خطة شاملة وتطوير كبير لمنظومة الطرق والمحاور والميادين والحدائق بمحافظة بورسعيد، من أجل المواطنين في المقام الأول، حتي يشعر المواطن بالرضا خاصة والتطوير شهدته كافة المناطق ببورسعيد وفي الاحياء الشعبية التي لم تشهد تطوير من قبل،

وأعرب أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد والتعرف على المشروعات القومية الهامة التي شهدتها بورسعيد خلال الاعوام الماضية، مشيرا أن معهد التخطيط القومي هو المؤسسة الأعرق في الشرق الأوسط في مجال التخطيط والتنمية، وتقدم العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية في مجال التخطيط، ولها دور كبير في مجال الاستشارات في التخطيط، وتملك أكثر من 120 عضو هيئة علمية في المعهد بالإضافة الى 8 مراكز علمية تغطي كافة المجالات.

وأشاد العزبي بالنقلة النوعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد، ورحب بالتعاون مع محافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الدعم، منوها لأهمية توعية المواطن بما يحدث في الواقع والذي كان ثمار جهد وإنجاز وسرعة غير معتادة، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، متمنيا استمرار التقدم والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس .