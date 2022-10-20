قطع مياه الشرب عن 17 منطقة في القاهرة يومي الجمعة والسبت

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها اليوم، عن قطع المياه بشكل كلي غدًا وجزئي بعد غدٍ، السبت، في عدد من المناطق نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

أماكن انقطاع المياه غدًا بالقاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق «الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي - الكلية الحربية - طريق السويس - الرقابة الإدارية - أرض الجولف التابعة لمنطقة مدينة نصر - مساكن رامو - مساكن الإمداد والتموين - رابعة الاستثماري - إسكان التوفيق - سيتي ستارز - الحي العاشر - المنطقة العاشرة - حي الواحة - صقر قريش - شارع الشعراوي ومتفرعاته - مدينة الأمل أي عزبة الهجانة سابقًا»، نظرًا لتغيير محبس قطر 100 مم برافع الشيراتون.

موعد انقطاع المياه غدًا بالقاهرة

كما يتم قطع المياه في نفس الأماكن بمصر الجديدة بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 10 مساءً، وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال المدة الانقطاع.

كيفية طلب مياه الشرب حال انقطاع المياه

وتحرص الشركة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب، لتكون موجودة في المناطق والأماكن المشار إليها، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال على الخط الساخن 125، أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم التالي 01206665125.

كيفية تقديم شكاوى المياه

ويمكن تقديم شكاوى المياه من خلال عدة طرق، بينها التواصل مع الخط الساخن 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي، ويمكن التواصل مع الخط الساخن بالمدن الجديدة وهو 15100، أو من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596، أو عبر البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.