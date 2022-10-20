المتهم بقتل صديقه في مدينة نصر يمثل جريمته.. وقانوني يوضح العقوبة

وسط اجراءات أمنية مشددة، اقتادت أجهزة الأمن، المتهم بقتل صديقه في مدينة نصر إلى مسرح الجريمة، وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية في مكان الحادث، ومثل خلالها المتهم جريمته، واستغرق ذلك الإجراء قرابة 30 دقيقة، ظهر خلالها المتهم هادئًا وقال: «اللي حصل كان مشاجرة عادية مع صاحبي عشان سرق تليفوني».

المتهم بقتل صديقه: سرقني وهرب

وقال المتهم بقتل صديقه في مدينة نصر أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق مسائية أمس، إنّ صديقه كان يقيم معه في شقة بمدينة نصر وسرق هاتفه واختفى، وعندما اتصل به عدة مرات، أخبره أنه لم يسرق هاتفه وأنه ارتبط بعمل في مكان آخر، ما دعاه إلى ترك السكن معه بشكل مفاجئ، واعتقد المتهم أن رواية صديقه مكذوبة وظل يبحث عنه حتى جمعتهما المصادفة في أحد الشوارع بمدينة نصر، فحدثت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر.

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة

كاميرات المراقة كانت السر في كشف ملابسات مقتل شاب بمدينة نصر بطعنة في القلب على يد صديقه، إذ تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبسؤاله اعترف بجريمته نافيًا التخطيط لقتل صديقه أو الانتقام منه، وأن ما حدث كان عتاب بينهما تحول إلى مشاجرة، فقد خلالها المتهم توازنه وطعن المجني عليه بسكين.

قانوني يوضح عقوبة المتهم

ويقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إنّ جريمة مقتل شاب مدينة نصر وفق الاتهام المسند من قبل النيابة العامة، فهي جريمة قتل عمد، والدليل واضح ومتعدد من قبل جهات التحقيق منها رواية شهود العيان الذين أكدوا تنفيذ المتهم للجريمة وآلات المراقبة التي وثقت الحادث وأظهرت المتهم وهو ممسك بالسكين وقت اعتدائه على صديقه، ووفق قانون العقوبات فإن العقوبة هي الإعدام.