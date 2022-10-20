ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية يديرها عاطل في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها بالقليوبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

التحريات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها ، مُتخذاً من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (6 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – 11 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام – 46 قطعة حديدية مختلفة الأحجام خاصة بالأسلحة النارية – 11 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح – أدوات تركيب وإصلاح – هاتف محمول).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.