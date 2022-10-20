إنشاء أول مركز تدريب للسلامة والصحة المهنية في محطة تحلية مياه مطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إنشاء أول مركز تدريب إقليمي للسلامة والصحة المهنية في مجمع محطات تحلية مياه البحر بمطروح، والذي يضم محطات الرميلة 1 والرميلة 2 والرميلة 3 شرق مدينة مرسى مطروح.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إنه جرى معاينة الموقع وتنفيذ تدريب عملي للعاملين على سيناريوهات المخاطر المختلفة منها التعامل الآمن مع الكلور، والأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع مستوى التدريبي لدى العاملين بشركة مياه مطروح وإكسابهم مهارات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات في محطات المياه والصرف الصحي.

الحماية من مخاطر العمل بالمياه والصرف

وأضاف «خالد»، في بيان أن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وأيضًا الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

تدريب العاملين في شركات المحافظات

وأوضح أن مركز تدريب للسلامة والصحة المهنية الجديد سيتم من خلاله تدريب العاملين من فرق الطوارئ وفي المحطات التحلية والصرف الصحي وفي أعمال الصيانة في جميع مجالات السلامة والصحة المهنية بشكل عملي للوقاية من المخاطر التي يتعرضون لها خلال العمل، ومن المقرر أن يجري تنظيم دورات للعاملين بشركة مطروح والشركات الأخرى على مستوى الجمهورية.