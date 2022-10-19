«الداخلية»: تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي وضبط 11 قطعة سلاح بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت من تنفيذ 7362 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

و فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود حملات الشرطة عن ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط 25 قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 28 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 7362 حكم قضائى متنوع، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.