النائب محمد البدري: عودة سينما الشعب في المحافظات خطوة مهمة للارتقاء بالثقافة

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تتخذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا وإطلاق العديد من المبادرات المختلفة التي تنمي المواهب وبث روح الوطنية لدى المواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي، أنّ توقيع وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حول ادارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى تعد خطوة مهمة للغاية بالنسبة للشعب المصري كله، كما أنها خطوة مهمة للارتقاء بالمحتوى الثقافي والفني، وخصوصا أنّ هذا البرتوكول يؤكد عرض أفلام في قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا.

تطوير مشروع سينما الشعب

وأشار إلى أن البروتوكول سيعمل على تطوير مشروع سينما الشعب، خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى بداخلها، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات، كل هذه الخطوات تؤكد وعي المؤسسات في الدولة المصرية من أجل المواطن.

الارتقاء بثقافة المواطن

وأثنى الدكتور محمد البدري على تلك المبادرات، التي تتم ثقافيا واجتماعيا من مؤسسات الدولة المختلفة من أجل الارتقاء بثقافة المواطن المصري، والاهتمام بالأجيال الجديدة وتنمية قدراتهم ومواهبهم من أجل الجمهورية الجديدة التي دشنتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.