براءة موظفة بـ«تضامن الإسكندرية» من اختلاس أموال الإغاثة.. 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، ببراءة المتهمة «ش.ع.م»، مندوبة صرف بالشؤون الاجتماعية، من تهمه اختلاس 20 ألف جنيه من المال العام، نظير أموال حالات إغاثات مسؤول عنها.

وأصدرت جنايات الإسكندرية الحكم برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، في القضية التي تحمل رقم 961 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين.

تفاصيل القضية

وبدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا ضد موظفة «ش.ع.م» بتهمة اختلاس مال عام، تمثل أموال الإغاثة لحالات الوفاة، وذلك بقيمة 20 ألف جنيه.

4 أشخاص تقدموا ببلاغ

وبحسب التحقيقات، فإن 4 أشخاص قدموا البلاغ، وذكروا أنهم حال توجههم لمديرية الشؤون الاجتماعية بالإسكندرية لصرف مبلغ الإغاثة، وقدره 5 آلاف جنيه لكل شخص منهم نتيجة تعرضهم لحوداث تصادم، فوجئوا بصرف هذه المبالغ رغم عدم التوقيع عليها.

وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة، قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع علي مواد العقوبات 1/304 و30 من قانون عقوبات، ببراءة الموظفة.