ضبط متهم حاول تهريب مخدر الشابو داخل الطماطم لشقيقه السجين بقنا

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين سجن مركز شرطة فرشوط، شمال محافظة قنا، من إحباط تهريب كمية من الشابو داخل طماطم في زيارة لمسجون داخل المركز.

مخدر الشابو

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالقبض على «أحمد.م.ع»، عامل، بحوزته كمية من مخدر الشابو، محشية داخل بلالين صغيرة بلاستيك وموضوع داخل الطماطم، في محاولة منه لتهريبها لشقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات داخل سجن مركز شرطة فرشوط.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

حبس تاجري مخدرات في قنا

ومن ناحية أخرى، قررت جهة التحقيق في فرشوط، حبس تاجري مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كميات من مخدري الحشيش والشابو بقصد الاتجار.

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة فرشوط، ضبطت عاطلين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار، خلال حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية في دائرة المركز.