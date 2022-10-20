مسارات «كايرو بايك» في محافظة القاهرة وطرق السداد والاشتراك

مع انطلاق مشروع «كايرو بايك» بوسط البلد بالقاهرة، حددت محافظة القاهرة بالتنسيق مع المرور والجهات المختصة، مسارات سير الدراجات حيث تم بشكل أولى تحديد مسار بطول 2 كيلو متر وسط البلد وتحديدًا بشارع طلعت حرب وجار تحديد مسارات أخرى بعدد من الشوارع والميادين بوسط البلد بحيث يلتزم سائق دراجة كايرو بايك بالمكان المخصص للسير لتفادي الزحام ومنع الحوادث.

محطات كايرو بايك

وحول مواقع محطات مشروع كايرو بايك ، أشارت محافظة القاهرة إلى أن المحطات عبارة عن منظومة مكملة لبعضها لتكوين شبكة متصلة من المحطات بما يساعد على تيسير عملية العثور على محطة بداية قريبة من المستخدم ومحطة نهاية قريبة من وجهة المستخدم بحيث تكون أقرب محطة كايرو بايك للمستخدم على مسافة أقل من كيلو متر.

26 محطة مرحلة أولى للمشروع

وبدأت محافظة القاهرة اليوم بالتعاون مع الشركاء الدوليين في افتتاح 26 محطة كمرحلة أولى لمشروع كايرو بايك، على أن تكون المحطة الرئيسية في ميدان التحرير، بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتم تزويد المرحلة الأولى بـ 250 دراجة ومن المقرر أن يصل العدد إلى 500 دراجة في المرحلة المقبلة بعدد محطات يصل إلى 45 محطة، مع التشديد على عدم خروج الدراجات من المناطق المحددة لها وهى ما بين التحرير ورمسيس ووسط البلد ويمتد المشروع لتغطية جاردن سيتي والزمالك فيما بعد .

وحول كيفية الاشتراك والحصول على خدمة كايرو بايك أوضحت محافظة القاهرة انه يمكن لأى مواطن الاشتراك من خلال الدخول على موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net، أو تنزيل أبليكشن مشروع كايرو بايك وتسجيل البيانات والرابط المخصص لذلك.

اما فيما يتعلق بطرق سداد قيمة تأجير الدراجة، توجد أكثر من طريقة للتيسير على المواطنين والراغبين في استخدام دراجات كايرو بايك حيث يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا باستخدام الدراجات.