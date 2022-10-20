تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الفترة المسائية بأسيوط بسبب الأمطار

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، منذ قليل، تعطيل الدراسة بكل معاهدها التي تعمل في الفترة المسائية، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

ونشرت منطقة أسيوط الأزهرية، منذ قليل، بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت فيه ضرورة التنبيه على المعاهد الأزهرية التي تعمل فترة مسائية بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، بهذه المعاهد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

سوء الأحول الجوية

يذكر أن محافظة أسيوط، تشهد اليوم الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على جميع مراكز وفري محافظة أسيوط، وأعلنت المحافظة على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والهيئات للتعامل مع سقوط الأمطار.

غرفة عمليات مستمرة

وفي نفس السياق، أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سقوط أمطار خفيفة على أغلب القرى والمراكز والأحياء، وانعقاد مستمر لغرفة العمليات ونشر معدات وسيارات التعامل مع الأمطار أسفل الانفاق والكباري، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار بنسبة 40 % على محافظات شمال ووسط الصعيد، وقد تكون رعدية احياناً مع نشاط ملحوظ في الرياح بعض الأيام خلال الفترة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء 25 أكتوبر.