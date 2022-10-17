نشرة المناخ.. مبادرة للتكيف مع التغيرات و600 ورشة للتوعية بالتحول الأخضر

شهد اليوم الإثنين، الإعلان عن تدشين 600 ورشة لتدريب وتوعية 25 ألف فرد بالعمل الأهلي للتحول للأخضر، وكذلك تحذير «القومي للبحوث» من مخاطر النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال والسيدات، ضمن استعدادات الدولة بجميع قطاعاتها لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

تدشين 600 ورشة لتدريب وتوعية 25 ألف فرد بالعمل الأهلي للتحول للأخضر

أعلن محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة دشنت 600 ورشة لتدريب 25 ألف فرد بالعمل الأهلي من أجل التوعية للتحول للأخضر، وتدريب 5 آلاف جمعية.

وأكد أنّ التقرير الأول لدعم العمل المناخي الذي أطلقته المؤسسة يأتي من أهمية دور المنظمات الأهلية في العمل المناخي، مشيرا إلى أنه جرى رصد مجموعة من المشروعات من قبل المؤسسة لتنفيذها ضمن التوعية بملف التغيرات المناخية، مع دعم الجمعيات الأهلية التي تراعي التحول للأخضر.

وأشار إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل لتوعية العاملين بالمنظمات الأهلية بقضية المناخ ودورها في مواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم نحو 600 ورشة على المستوى العربي، شارك فيها عدة دول مثل اليمن والأردن والسودان وفلسطين والمغرب.

«القومي للبحوث» يحذر من مخاطر النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال والسيدات

قالت الدكتور إيناس أبو طالب، أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع التقدم التكنولوجي أصبح هناك سرعة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ومع كل تطور جديد تفقد الأجهزة صلاحيتها، ويبتعد عنها البعض وتعرف بـ«النفايات الإلكترونية».

وأشارت إلى أنّ المواطنين أصبحوا أكثر استهلاكا للإلكترونيات عن ذي قبل، إذ يسارعون على شراء كل ماهو جديد بمجرد وجود جهاز إلكتروني.

«الري»: مصر ستطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، إن اليوم الثاني لفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه يشهد استكمالًا لما جرى تناوله من موضوعات أمس، مشيرًا إلى أن القضايا محل المناقشة تتمحور حول التغيرات المناخية وعلاقتها بقطاع المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن مصر ستطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال مؤتمر cop 27، موضحا أنها تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها دولية تعكس رؤية عالمية لقضايا المناخ.

وأشار إلى أنّ المبادرة وضعت في إطار العديد من الحوارات بالفعاليات الدولية المهمة، موضحا أن التغيرات المناخية التي نشهدها في تلك الفترة ترتبط ارتباطا وثيقا بحالات الجفاف في أوروبا والصين، إضافة إلى الفيضانات والسيول غير المتوقعة في شبه الجزيرة العربية.