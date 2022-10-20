تجديد حبس مدرس متهم في وفاة تلميذة بالدقلهية.. ضربها بخشبة على رأسها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السنبلاوين الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدرس لغة عربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بضرب بسملة أسامة علي محمد عثمان، التلميذة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب، ما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ ووفاتها، وذلك في أول أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

وصدر القرار بعد اتهام والد الطفلة، في التحقيقات للمدرس «سمير ع. ب.»، 50 سنة، معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية، بضرب ابنته «بسملة» في أول يوم دراسي بخشبة على رأسها، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ، ودخولها في غيبوبة وظلت بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

والد بسملة: «عاوز حق بنتي»

وقال أسامة علي، 46 سنة، والد الطفلة بسملة لـ«الوطن»، إنه لن يتنازل عن حق ابنته، موضحا أن بسملة دخلت المدرسة على رجليها وخرجت جثة.

وأضاف أنه خرج من جلسة تجديد حبس المدرس إلى قبر ابنته، كي يزورها في الخميس الثاني لوفاتها.

حبس مدرسة لاتهامه بالتسبب في وفاة تلميذة

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس «سمير ع. ب.»، 50 عاما، معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية ومقيم بندر السنبلاوين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوما، وتصدر اليوم تجديد الحبس الثاني له من محكمة السنبلاوين الجزئية، فيما قررت مديرية التربية والتعليم إيقاف المدرس عن العمل لمدة 3 أشهر، وكذلك استبعاد مدير المدرسة من منصبه.