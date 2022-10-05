والد الطالبة «بسملة»: «ادعولها تفوق.. اضربت في المدرسة وجالها نزيف في المخ»

طالب أسامة علي عثمان، والد الطالبة «بسملة» التي أُصيبت بنزيف في المخ وغيبوبة، بالدعاء لها بأن تفيق من الغيبوبة التي دخلتها الأحد الماضي، إثر تعرضها للضرب بعصا على يد مدرس، لخطأ ارتكبته أثناء الحصة.

وقال والد بسملة لـ«الوطن»، إنّ ابنته تعاني من غيبوبة ونزيف حاد في المخ، ومحتجزة في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة تحت رعاية أطباء المخ والأعصاب، وحالتها خطرة.

والد «بسملة»: نفسي تفوق وترجع تتحرك

وأضاف أنّ النيابة العامة تستمع إلى أقواله فيما حدث لابنته أثناء وجودها في أول أيام العام الدراسي الجديد، قائلا: «ادعوا لبسملة نفسي تفوق وترجع تتحرك زي ما كانت، ونفسي كل اللي عرف باللي حصل لها يدعي لها».

إيقاف المدرس عن العمل

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بيانا صحفيا، ذكرت فيه أنّه بشأن ما حدث في المدرسة الابتدائية بطرنيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، حيث أقدم «س .ع» معلم أول، بالتعدي على الطالبة «بسملة أسامة» بالصف الرابع الابتدائي بالضرب على رأسها بعصا، ما أدى إلى إغمائها، ونقلها إلى مستشفى السنبلاوين، ثم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، انتقل ناصر شعبان، وكيل الوزارة، إلى مستشفى الطوارئ الساعة 12 مساءً وغادر في السادسة صباحا، للاطمئنان على توفير كامل الرعاية الطبية للطالبة».

وقرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إيقاف المدرس عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد مدير المدرسة تنفيذا للكتاب الدوري لمحافظة الدقهلية، الذي قرر عدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيا كانت الأسباب، وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقاً للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها «الإنذار - استدعاء ولي الأمر - التوقيع على إقرار بعدم التكرار - الفصل حسب حجم الخطأ».

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة النسبلاوين، من «أسامة ع. ع.»، فلاح ومقيم قرية طرانيس العرب، اتهم فيه «سمير ع. ب.»، 50 عاما، معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية ومقيم بندر السنبلاوين، بالتعدي على ابنته «بسملة»، (10 أعوام)، ومقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية، بالضرب باستخدام عصا على رأسها، وعند عودتها إلى المنزل فقدت الوعي ونقلت إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتبيّن إصابتها بغيبوبة إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ، ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.