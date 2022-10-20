وزير التعليم العالي يلتقي رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

التقى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء CEMTA والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد منيسى المستشار القانونى للهيئة ووكيل مجلس الدولة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد عثمان إنجازت هيئة التدريب الإلزامي للأطباء وآليات تطوير الأداء، مشيراً إلى أن الهيئة أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وتتبع للمجلس، وتعمل بالتنسيق مع كافة الجهات العلمية والتدريبية داخل الجمهورية، موضحاً أن هدفها تطوير مستوى التدريب الطبى لخريجى كليات الطب؛ وتأهيلهم للممارسة الطبية الآمنة، مضيفاً أن الهيئة تقوم على إعداد وإجراء امتحان مزاولة المهنة للأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة، وبنك المعرفة المصرى، وكليات الطب العسكرية.

وأكد رئيس الهيئة على الدور المهم للهيئة فى وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب فى مجالات الطب بتخصصاته المختلفة، ووضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات؛ للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم لتقديم خدمة طبية على درجة عالية من الكفاءة، بالإضافة إلى تحسين الممارسة الطبية، ونوعية الرعاية الصحية من خلال وضع معايير مهنية وتدريبية للحصول علي شهادة ممارسة وترخيص مزاولة المهنة وتجديدها، ودعم أعضاء المهن الطبية في تلبية هذه المعايير.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للهيئة، وآليات تطوير الأداء بها، والتي تم تحويلها إلى المجلس الصحى المصرى، وكذلك اللجان التابعة للهيئة، ومهامها، وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أجل تحقيق أفضل الممارسات الطبية والصحية فى مصر.

كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون الوثيق بين الهيئة، والمستشفيات الجامعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تدريب جميع منتسبى القطاع الصحى؛ للنهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى.

حضر اللقاء، أ. سيد نبيل مدير مكتب رئيس الهيئة، أ. رغدة رضا المشرف على الإدارة الإستراتيجية ومكتب أمين عام الهيئة.