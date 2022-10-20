«هندسة الإسكندرية»: تحويل شركة «كيما» للأسمدة إلى صناعة خضراء

قال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إنّ كلية الهندسة تعاونت مع شركة كيما للأسمدة لتحويلها إلى شركة خضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا واستخدام الطاقة المتجددة، لتحويل صناعة للأسمدة إلى صناعة خضراء، وعقد شراكات.

وأضاف علام، خلال كلمته في ندوة بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، بعنوان «التغيرات المناخية بين المخاطر والتأقلم»، أنّ شركة جامعة الإسكندرية أُنشئت لخدمات المياه والطاقة، فضلا عن مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا بالتعاون مع الغرفة التجارية في الإسكندرية.

دور مصر الريادي في حماية البيئة

وأكد أنّ تنظيم الملتقى يأتي بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، تزامنا مع استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل، الذي يعد أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم، وهو يعبر عن دور مصر الريادي وحرصها واهتمامها بقضايا حماية البيئة والتصدي لآثار تغير المناخ.

دراسة التغيرات المناخية والأضرار الناتجة

وأوضح أنّ العالم يمر بتغيرات مناخية هي الأولى من نوعها، وأصبح من الضروري دراسة التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، لأنها تمثل تهديدا لدول العالم ومن ثم يكون لها تأثير كبير على نواحي الحياة الخاصة بالمواطنين، من مأكل ومشرب مما تعرضه للخطر وتهدد أماكن بعينها.

التعامل مع التغيرات المناخية

وأشار عميد هندسة الإسكندرية، إلى أنّ الدولة المصرية لم تدخر جهدا لمجابهة التغيرات المناخية، التي تمثلت في إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية عام 2015، وأُعيد تشكيله عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لرسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 للتصدي لآثار تغير المناخ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر.