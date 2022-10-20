انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه بمدارس مطروح.. «كل نقطه بتفرق»

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الخميس، انطلاق حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه لتلاميذ المدارس بالفترات الصباحية والمسائية في مختلف المراحل التعليمية، بناء على توجيهات الشركة القابضة بعمل حملات توعية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، «بدأنا تنظيم برنامج أنشطة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه، والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي تحت شعار (كل نقطه بتفرق)، وانطلقت الحملة في مدرسة الرينيسانس للغات».

التوعية بترشيد استهلاك المياه

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، أن البرنامج تصمن ندوة توعية بطابور الصباح وورشة رسم ولعبة «السلم والثعبان» للصف الابتدائي، وعقد ندوات توعية للطلاب داخل الفصول، وتنظيم مسابقة معلومات عامة في قطاع المياه والصرف الصحي وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية للطلاب الفائزين من التلاميذ، ضمن وسائل الجذب للاطفال لحثهم على أهمية المياه والعمل علي ترشيد استهلاكها وعدم التهاون بها.

رفع درجة الوعي بقضايا المياه

وأوضح رئيس مياه مطروح في بيان، أن حملة توعية الترشيد بالمدارس ترفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.