«التعليم» تنفي زيادة عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة إلى 25%

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارًا بزيادة عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة إلى 25% بدلا من 15%، كما سبق وصرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وحسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، موقف الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تتخذ أي قرارات جديدة بزيادة عدد الأسئلة المقالية في الامتحانات، مؤكدًا أنها كما هي 15%، ولم ترتفع إلى 25% كما تردد خلال الساعات الماضية.

نسبة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 15%

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة استقرت على تطبيق نسبة الـ 15% أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة، ولا توجد لديها نية لزيادتها عن هذا الحد، مشيرًا إلى أن تخفيض عدد الأسئلة المقالية يستهدف عدم إرهاق الطالب أثناء الامتحان، والتفريق بين الطالب الغشاش والمجتهد إضافة إلى سهولة التصحيح الإلكتروني لهذا العدد من الأسئلة.

وأشار المصدر، إلى أنه لا تغيير أيضًا فيما سبق وأعلنه الوزير بشأن تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا عبر مراكز التصحيح الإلكتروني، على أن تكون هذه المراكز موجودة في أكثر من محافظة وعدم اقتصار الأمر على مركز واحد، كما سبق وحد في امتحانات العامين الماضيين.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تضع خطة لضمان التصحيح الإلكتروني في مراكز التصحيح، سواء للأسئلة المقالية أو أسئلة الاختيار من متعدد، بطريقة لن يشوبها أي أخطاء، على أن يتم التصحيح عبر عدة مراحل تضم عرض الإجابة على اثنين من المعلمين إلكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب، ولا يتعرض أي طالب لظلم.