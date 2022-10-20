مصدر بـ«التعليم»: لا نية لإلغاء الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 يسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرة إلى أن حضور الطلاب داخل المدارس مرتفع للغاية تزامنا مع الأسبوع الثالث للدراسة، علاوة على تسجيل الحضور والغياب إلكترونيا بشكل يومي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها حريصة على انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس؛ للارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

لا نية لإلغاء الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم وجود أي نية لإلغاء الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، بضرورة عقد الامتحانات الشهرية للطلاب، والتي تبدأ بامتحانات شهر أكتوبر الحالي، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يسعى إلى الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي في مختلف المراحل التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد.

نسب التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. 5% انضباط

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم إعلان نسب تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تمثل أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد، مُقسمة إلى «5% انضباط، و5% سلوك، و10% أحد اختبارات الشهرين، و80% اختبار الفصل الدراسي الأول»، مشيرا إلى أنّ امتحان شهر أكتوبر لطلاب النقل سيعقد في المدارس، لكل إدارة تعليمية امتحانها، ولن تكون امتحانات موحدة، علاوة على تعقيم المدارس ضد كورونا، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

ضوابط الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

1- تغطي أسئلة الاختبار الشهري المفاهيم والمهارات المقررة التي تم تدريسها خلال الشهر فقط، مع مراعاة نواتج التعلم بالدروس.

2- أن يحتوي امتحان الشهر على ما تم تدريسه من دروس خلال الشهر وليس المنهج ككل، وذلك في كافة المواد الدراسية.

3- ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات الشهرية واضحة ومباشرة ولا تحتمل أكثر من معنى.

4- يجب أن تقيس أسئلة الامتحانات الشهرية مستويات التفكير لدي الطلاب.

5- أن تعتمد أسئلة الامتحانات الشهرية على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.

6- ضرورة الالتزام بالمصطلحات الواردة بالمقررات الدراسية بمختلف المناهج.

7- أن تكون أسئلة الامتحانات الشهرية موضوعة بصياغة لغوية واضحة، ودقيقة، مع خلوها من الأخطاء الإملائية.

8- ضرورة أن تشمل ورقة أسئلة الامتحان الشهري اسم المادة وتوقيت الإجابة والدرجة الكلية، ومكان لكتابة اسم التلميذ، واسم مدرسته.