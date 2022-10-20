«الخارجية» تصدر إرشادات العمل في البحرين بعد إلغاء Flexi Permit

أصدرت وزارة الخارجية، إرشادات خاصة بالسفر والعمل في مملكة البحرين، في ضوء إلغاء تصريح العمل Flexi Permit، واستحداث إجراءات بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل البحريني، وذلك حرصا على رعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج والحفاظ على حقوقهم، وفي إطار التعاون المثمر بين مصر والبحرين.

خدمة تسجيل العمالة الوافدة

وبموجب الآلية الجديدة، سيحتاج العامل الوافد الانضمام إلى مؤسسات وشركات محددة، تقدم خدمة تسجيل العمالة الوافدة، ولن يتم السماح للعمالة الوافدة بالحصول على سجل تجاري أو العمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة من قبل الجهات المعنية، ولن يكون بمقدور الوافد القدوم إلى البحرين للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل، علما بأنّه لا يسمح للوافدين إلى البحرين بموجب تأشيرة زيارة التقدم للحصول على تصريح للعمل.

وأوضحت وزارة الخارجية، أنّ بعض وكالات السفر والسياحة تسهّل قدوم المواطنين المصريين إلى مملكة البحرين من خلال تأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وهو الأمر المخالف لقانون دولة البحرين، ويعرّض المواطنين المصريين للملاحقة القضائية لمخالفتهم لتأشيرة السياحة والإقامة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى دفع غرامات مالية والإبعاد النهائي عن المملكة.