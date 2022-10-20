«العفو الرئاسي»: القوائم الأخيرة تدل على أن اللجنة تعمل بأسرع وتيرة ممكنة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي اليوم، الخميس، عن قائمة جديدة من المفرج عنهم، والتي ضمت 35 اسما، ويأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين، ووصل عدد المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل دور اللجنة حتى اليوم إلى 1040 محبوسا احتياطيا، و12 محكوما عليهم، وذلك وفقا لما قاله المحامي طارق العوضي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كريم السقا: ندرس الحالات القضائية بدقة

ومن جانبه، قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه على مدار الفترة الأخيرة عملت لجنة العفو جاهدةً على الوصول إلى أكبر رقم ممكن من المفرج عنهم، مضيفا: «نحن نعمل بأسرع وتيرة ممكنة من أجل الإفراج عن المحبوسين ونعمل على دراسة حالتهم القضائية بدقة من أجل إعداد القوائم».

وعن دمج المفرج عنهم، أشار إلى أن اللجنة تعمل على حل أزمات كل حالة على حدة، ما يستغرق وقتا كثيرا وجهدا كبيرا.

عضو لجنة العفو الرئاسي: الجمهورية تقوم على تقبل الأخر

كما أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن دور اللجنة، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أن مصر تتوجه نحو جمهورية جديدة بخطى متزنة وثابتة، وقال: «مصر تتجه للجهورية الجديدة من خلال العمل على الارتقاء بحال العديد من الملفات المختلفة من أبرزها ملف حقوق الإنسان الذي نشهد طفرة كبيرة فيه».

وأضاف: «كل ما نشهده خلال هذه الفترة من دور لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني وغيرها تمهيد للجمهورية الجديدة، ودليل على أنها تقوم على تقبل الآخر ومبادئ الديموقراطية».