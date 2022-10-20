محافظ مطروح: برامج ومبادرات لنشر الوعي الرقمي بين المواطنين

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جولة ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

برامج لتطوير مهارات العاملين في المحافظة

وأكد «شعيب»، أهمية جهود وزارة الاتصالات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، موضحًا أن هناك برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وقال محافظ مطروح إن ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي ضمن أولوياته، نظراً للآثار الإيجابية على منظومة العمل الحكومي وعلى رضاء المواطنين، للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية والمستدامة، معلناً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية.

نظم المعلومات والتحول الرقمي

وخلال اللقاء ناقش نائب وزير الاتصالات ومحافظ مطروح تنفيذ مستهدفات مصر في التحول الرقمي وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، كما ناقش اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

نشر الثقافة الرقمية

كما ناقش اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

حزم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية

واستعرضت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة مطروح في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة، كما تناول اللقاء التأكيد على حزم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تقدمها وزارة الاتصالات خاصة للطلاب والمعلمين، واستعراض عدد من البرامج الرقمية التي تقدمها الوزارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، مع الوقوف على الاحتياجات وتقديم الدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.