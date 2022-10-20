صحيفة بريطانية: حزب المحافظين يرى عودة «جونسون» لرئاسته مصلحة وطنية

ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع مشاركة بوريس جونسون، رئيس الوزارء السابق، في مسابقة قيادة حزب المحافظين بعد استقالة رئيس الوزراء ليزا تراس.

مطالبات لعودة «جونسون» رئيسا للوزراء

ووفقًا للصحيفة، فإن حزب المحافظين يرى أن عودة «جونسون» لمنصبه مجددًا أصبحت مصلحة وطنية، بالإضافة إلى أنه طريق النجاة الوحيد أمام بريطانيا لتخطي العقبات التي تواجها.

وفي نفس السياق، قام عدد من نواب حزب المحافظين بإرسال عدة رسائل إلى مجموعة الأبحاث الأوربية «ERG»، يطالبون فيها دعهم لعودة «جونسون» إلى منصبه مجددًا.

كما استدعى جاكوب ريس موغ، رئيس الأعمال البريطاني السابق، وأحد المؤيدين بشدة لعودة جونسون، النواب في حزب المحافظين لبحث كيفية تمهيد الطريق أمام عودة جونسون.

ويرى مؤيدي عودة جونسون من حزب المحافظين، أن عودته لمنصبه هي الأمل الوحيد للحفاظ على حزب المحافظين من الانقراض.

استقالة ليز تراس

واستقالت ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في وقت سابق من اليوم، بعد 44 يومًا فقط في المنصب، وبالتالي أصبحت فترتها هي أقصر مدة ولاية لرئيس وزراء بريطانيا عبر تاريخها.

وأعلنت السيدة «تراس» استقالتها اليوم قائلة: «لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت بموجبه»، ستجرى انتخابات القيادة، على أن تكتمل خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت السيدة تراس أنها «ستبقى رئيسة للوزراء حتى يتم اختيار خليفة لها».