رئيس حزب العمال البريطاني يدعو إلى إجراء انتخابات.. وتلميحات بعودة جونسون

بعد ساعتين من استقالة رئيس وزراء بريطانيا، ليز تراس، مساء اليوم الخميس، ذكر رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، السير كير ستارمر، أن الشعب البريطاني لا يستحق الفوضى.

الانتخابات ضرورة مُلحة

وأضاف رئيس حزب العمال المعارض في خبر عاجل نقلته قناة العربية: «الانتخابات العامة ضرورة ملحة من أجل مستقبل بريطانيا، لا يمكن خروج المحافظين من أزماتهم بتغيير القيادة والشعب يعاني».

الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة

ودعت أحزاب الخضر والديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي إلى إجراء انتخابات عامة، فيما ذكرت جريدة «تايمز» البريطانية أن رئيس الوزراء السابق المستقيل أيضا بوريس جونسون، يرى أن عودته لزعامة حزب المحافظين مصلحة وطنية، ويتجه للترشح لرئاسة الحزب خلفا لتراس، فيما طالبت غرفة التجارة البريطانية باتخاذ قرار سريع بشأن رئيس الوزراء الجديد.

أبرز المرشحين لخلافة تراس

وذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن ريشي سوناك وبيني موردنت هما أبرز مرشحين لخلافة تراس، في الوقت الذي أعلن مسؤول بحزب المحافظين البريطاني أن اختيار زعيم جديد للحزب سيكون بحلول 28 أكتوبر الجاري، فيما أشارت الوزيرة الأولى باسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إلى أن الانتخابات العامة حاليا باتت ضرورة ديمقراطية، بينما أعلن البيت الأيض أن واشنطن ستحتفط بالعلاقات الوثيقة مع أي شخص يخلف تراس في منصبها في بريطانيا.

أخر تعليق قبل الاستقالة

فيما كتبت السيدة المستقيلة تغريدة أخيرة لها على تويتر قائلة: «نجحت في تجميد فواتير الطاقة وضمان الاستمرار في دعم أوكرانيا».