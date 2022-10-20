«المنشآت السياحية»: مطاعم الغردقة الأعلى إشغالا خلال النصف الأول من أكتوبر

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مطاعم الغردقة سجلت أعلى نسب إشغال بين مثيلاتها المتواجدة في المدن السياحية المصرية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، تلتها مطاعم شرم الشيخ ثم المنشآت والمطاعم السياحية المتواجدة بالقاهرة الكبرى، فيما احتلت مطاعم الأقصر وأسوان المركز الأخير كأقل منشآت المدن السياحية إشغالًا خلال تلك الفترة.

نسب إشغال المطاعم بالغردقة 75%

وأضاف «منصور» أن المنشآت والمطاعم السياحية بالغردقة، وعددها نحو 26 مطعمًا سياحيًا، سجلت متوسط نسب إشغال تجاوز الـ75% خلال النصف الأول من الشهر الجاري، فيما سجلت مطاعم شرم الشيخ نسب إشغال تراوحت بين 60 و65% خلال ذات الفترة، بينما سجلت مطاعم القاهرة الكبرى متوسط إشغال اقترب من الـ50%، أما مطاعم الأقصر وأسوان سجلت أقل متوسط إشغال بنحو 25%.

زيادة نسب الإقبال على المطاعم خلال الشتاء

وتابع لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة فى نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية بكل من الغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، بسبب زيادة الحركة السياحية الوافدة لتلك المدن من دول العالم خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تحقق مطاعم شرم الشيخ وعددها نحو 22 مطعمًا نسب إشغال مرتفعة خلال مؤتمر قمة المناخ الذى تستضيفه المدينة الشهر المقبل.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار لم ترد حتى الأن على الطلب الذى تقدمت به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بشأن عودة المنشآت والمحال السياحية للعمل بذات المواعيد التي كانت مطبقة قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ هذا الطلب جاء من أجل رفع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، وخاصة الدول العربية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إحداث انتعاشة بقطاع المطاعم السياحية.